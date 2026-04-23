La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco negó que los restos localizados en el fraccionamiento Lomas de la Capilla, en Ixtlahuacán de los Membrillos, correspondan a una nueva fosa clandestina, al señalar que los hallazgos se han realizado en distintos inmuebles.

El director de investigación de personas desaparecidas, Javier Becerra, explicó que las características de los sitios no corresponden a una fosa como tal, sino a fincas independientes donde se han encontrado restos humanos.

“En Ixtlahuacán no son fosas como tal, como es de dominio público, pues, son fincas, donde se han estado localizando algunos hallazgos. Pero fosas activas serían la de Tlajomulco. Las características para una fosa son muy, muy particulares. Debe de haber determinado número de hallazgos, son fincas como ustedes lo saben son fincas independientes. No sé de dónde sale pues esos 21 cuerpos. Lo dice el colectivo pero en Ixtlahuacán, no así”.

El funcionario también rechazó que la cifra de cuerpos localizados ascienda a 21, como lo informó el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros, que participó en la localización y recuperación de restos en el sitio. (Por Edgar Flores Maciel)