Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que propuso al director de Nafinsa, Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México ante Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma.

“Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público, apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si Estados Unidos acepta ese momento. Roberto, él trabajó mucho tiempo en Hacienda con Rogelio Ramírez de la O, tiene muy buena relación con todo el Gobierno de México, y también con las contrapartes en Estados Unidos, porque esa era una de sus funciones en la Secretaría de Hacienda. Lo nombré en Nacional Financiera y en muy poco tiempo transformó Nacional Financiera”.

Y dado el perfil de Lazzeri y que hoy el tema principal con Estados Unidos es el económico, por ello tomó esta decisión. En cuanto a Moctezuma Barragán, él seguirá colaborando con el Gobierno de la República, en otra posición que posteriormente será anunciada. (Por Arturo García Caudillo)