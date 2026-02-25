Con el propósito de facilitar la presentación de denuncias por los hechos registrados el domingo 22 de febrero, la Fiscalía del Estado habilitó agencias especiales del Ministerio Público para atender a víctimas de robos e incendios de vehículos o negocios.

Las personas afectadas pueden acudir a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, ubicada en Calle 14 número 2567, en la Zona Industrial de Guadalajara.

La dependencia informó que todas las delegaciones regionales permanecen en operación para recibir denuncias relacionadas con los hechos violentos ocurridos durante el fin de semana en distintos puntos del estado. (Por Edgar Flores Maciel)