Las leyes secundarias en materia de transparencia aprobadas en comisiones del Congreso local contemplan la creación de la Agencia de Transparencia para Jalisco, cuyo titular sería designado por el gobernador, pese a que el organismo fungirá como garante de transparencia para dependencias estatales y municipales.

El presidente de la comisión correspondiente, Alejandro Barragán, explicó que este punto ha generado controversia entre algunos grupos parlamentarios.

“Un órgano que se llama Agencia de Transparencia para Jalisco. Es responsable una persona titular que, en este momento, es designada por el Ejecutivo. Es una de las dudas que ha generado mayor controversia por parte de algunos grupos parlamentarios, pero justamente lo que se aprueba es eso. Se están generando dentro de algunos grupos parlamentarios la posibilidad de que pudiera, de alguna manera, el Congreso garantizar una mayor autonomía”.

Asimismo, se prevé la integración de un Consejo Consultivo con mayoría ciudadana, el cual emitiría opiniones a la agencia en la revisión de recursos interpuestos por ciudadanos cuando no reciban información por parte de dependencias estatales o municipales. (Por Marck Hernández)