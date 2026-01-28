El fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, informó que, tras la balacera registrada ayer en contra del abogado fiscalista Marco Wilfrido Gradilla, habría un cuarto implicado que logró escapar a bordo de una camioneta, además de los tres sujetos que ya fueron asegurados.

El funcionario detalló que las primeras indagatorias indican que los agresores se trasladaron desde el municipio de Tala con el objetivo específico de perpetrar el ataque contra el también empresario.

“Bueno, debe de haber una tercera persona que es la que se lleva la camioneta que no la hemos todavía asegurad, pero bueno estamos en ello. Bueno, es lo que estamos checando ahorita precisamente con las cámaras del C5, que bueno ahorita tenemos ubicada la camioneta en la que se fueron, en la que llegaron y agredieron a esta persona”.

González de los Santos confirmó que las cámaras del Escudo Urbano C5 Jalisco ubicadas en la zona donde ocurrió la agresión se encontraban en funcionamiento, por lo que ya se analiza la ruta de escape seguida por el sujeto que habría huido y que sería el cuarto participante en el atentado. (Por Edgar Flores Maciel)