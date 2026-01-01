El abogado fiscalista Marco Wilfrido Gradilla, quien fue emboscado la tarde del martes junto con sus escoltas en la colonia Jardines de Guadalupe, en Zapopan, no había recibido amenazas previas ni tenía conflictos conocidos, informó el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos.

“Al parecer, bueno por lo menos lo que refiere el empresario, es que de momento no tenía algún problema con alguien, y bueno pues es lo que tenemos que tratar de esclarecer, el motivo de la agresión”.

Respecto a los presuntos agresores, el fiscal confirmó que uno de ellos falleció en un puesto de socorros tras resultar herido durante el enfrentamiento. Otro permanece detenido y bajo atención médica en el Hospital Civil, mientras que un tercer implicado, quien ya fue dado de alta, quedó a disposición de la Fiscalía del Estado. (Por Edgar Flores Maciel)