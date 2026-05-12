El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, negó que vaya a dejar el cargo y convocó a elecciones para buscar relegirse.

“Decirles que no voy a dimitir sino que no les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso Electoral para las elecciones a la Junta Directiva. Porqué convoco las elecciones, porque yo trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios a diferencia de lo que ocurre en otros clubes, pero en el Madrid no hay un sólo dueño en Madrid son los 100 mil socios y he tomado esa decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mi”.

En medio de la crisis deportiva que vive el Real Madrid por un torneo en el que termina con un vestidor fracturado y con las manos vacías, Florentino acusa una campaña en su contra de un sector de la prensa. (Por Manuel Trujillo Soriano)