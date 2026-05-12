El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene información sobre otros políticos, legisladores o gobernadores que estén bajo la mira de la justicia de Estados Unidos, así lo comenta la titular del Ejecutivo Federal.

“La reciente solicitud de extradición urgente o de detención urgente con fines de extradición, nosotros la conocimos unos días antes. Hasta que no llegaron los papeles no tuvimos conocimiento pleno. Sabíamos, porque nos informaron, de que era probable que viniera una orden de aprehensión. A lo que nosotros siempre dijimos: ‘presenten las pruebas’. Entonces no tenemos conocimiento de otras investigaciones que haya en contra de otros políticos, gobernadores, representantes populares en funciones”.

Sin embargo, señala, sin importar el partido al que pertenezcan, en todos los casos en que se solicite la aprehensión de un ciudadano mexicano por parte de la justicia de cualquier país, su administración siempre pedirá pruebas. (Por Arturo García Caudillo)