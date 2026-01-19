La economía de México crecerá 1.5 por ciento en 2026, de acuerdo con el más reciente informe de Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional.

Para 2027, el organismo anticipa un crecimiento adicional de 2.1 por ciento.

El FMI mantuvo sin cambios su expectativa para 2026 respecto a lo anunciado en octubre pasado.

El organismo subrayó que el desempeño económico del país sigue estrechamente ligado al de Estados Unidos, su principal socio comercial.