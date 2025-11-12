El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizará una brigada en el municipio de Unión de Tula, con el fin de ampliar las bases de datos para ejecutar comparaciones entre los perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas y Personas Fallecidas Sin Identificar.

Será a través de entrevistas contextuales y la toma de muestras de ADN, que el instituto recopilará la data genética y de características personales para integrarla a su sistema. Estas citas podrán ser solicitadas por familias que habiten en los municipios de Atengo, Chiquilistlán, Cuautla, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Ayutla, Tenamaxtlán, Ejutla, El Grullo y Autlán de Navarro.

La atención se hará 13, 14 y 15 de noviembre, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en el Módulo Municipal, situado a un costado de la Biblioteca Municipal de Unión de Tula.