El coordinador del partido Hagamos en el Congreso de Jalisco, Tonatiuh Bravo, calificó como insuficiente el presupuesto asignado a la Universidad de Guadalajara para 2026, al señalar que el incremento aprobado por la Cámara de Diputados se ubica por debajo del nivel inflacionario.

“El presupuesto de la Universidad es insuficiente. 1.6% de incremento real es muy poco y se debió haber equiparado la Universidad de Guadalajara al menos con el incremento que recibe la UNAM. Es una gestión muy importante que tiene la rectora general y que el propio doctor Ricardo Villanueva tiene muy claro allá en el ámbito nacional”.

Bravo recordó que la Universidad Nacional Autónoma de México recibe un presupuesto varias veces mayor al de la UdeG, pese a que la diferencia en matrícula entre ambas instituciones no es tan amplia. Agregó que confía en que la rectora Karla Planter gestione más recursos federales en los próximos ejercicios. (Por Marck Hernández)