Para llevar a cabo la reforma electoral, se celebrarán foros y se consultará a los ciudadanos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Vamos a hacer una encuesta también, para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. De encuestas previas, la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta; no le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas; a la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista. Y vamos a iniciar con una serie de propuestas y sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso”.

Defendió su decisión de nombrar a Pablo Gómez como encargado de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral y dijo estar acuerdo con aquellos que plantean mantener la autonomía del INE y que el padrón electoral siga siendo custodiado por el Instituto. (Por Arturo García Caudillo)