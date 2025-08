La actriz Valeria Santaella debuta en las telenovelas con el personaje de Malú en el melodrama “Amanecer”.

Valeria, es hija de Sergio Sendel y agradeció que su primer proyecto en la pantalla sea con grandes actores, así lo mencionó en exclusiva con Notisistema.

“Sí, la verdad es que es de los proyectos que más me han enseñado, yo creo que este proyecto llegó a mi vida y he aprendido muchísimo porque estoy rodeada de actores, súper talentosos, Primeros, actores, también como Emilio, que es un gran actor y es un gran compañero de cena, que yo he conocido muchísimo como actriz”.

Valeria Santaella ha trabajado más en el cine, por lo que espera, que luego de terminar grabaciones en la telenovela, tener una nueva oportunidad en el séptimo arte. (Por Katia Plascencia Muciño)