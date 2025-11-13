Con doblete de Kylian Mbappé, más tantos de Michael Olise, y Hugo Ekitike; la Selección de Francia derrotó 4-0 a Ucrania y clasificó a la Copa del Mundo del próximo año, y será cabeza de serie en el sorteo del torneo que se realizará el 5 de diciembre. Los franceses se convierten en el invitado numero 29 con pasaporte sellado para la justa mundialista que se realizará en México, EU y Canadá.

Noruega puso pie y medio en el Mundial 2026 con un espectacular triunfo de 4-1 sobre Estonia, en Oslo, nuevamente Erling Haaland fue la figura de los Noruegos al marcar dos tantos y Alexander se despacho con otro doblete; y pese a que Italia venció 2-0 a Moldavia, el triunfo de Noruega lo manda prácticamente al repechaje.

Portugal perdió 2-0 frente a Irlanda y ahora tendrá que buscar su clasificación directa al Mundial en la última jornada de la Eliminatoria Europea sin su jugador estelar, Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado por darle un codazo a un rival.

Inglaterra derrotó 2-0 a Serbia en Wembley en el debut de Veljko Paunović como timonel de su país. (Por Manuel Trujillo Soriano)