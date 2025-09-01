Un juez federal sentenció a 40 años de prisión a cuatro ex policías municipales de Lagos de Moreno, por la desaparición de cuatro jóvenes del estado de San Luis Potosí.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República los acusó de ser coautores del delito de desaparición forzada de personas.

En juicio oral, el agente del Ministerio Público Federal presentó datos de prueba para demostrar la responsabilidad de Erick “N”, Óscar “N”, Juan Manuel “N” y Seyed “N”, quienes en funciones de policía cometieron el crimen.

Los ex uniformados permanecían detenidos desde mayo del 2022.