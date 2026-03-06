El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que su país no participará en la guerra contra Irán en medio de la escalada militar en Medio Oriente.

Durante una sesión de preguntas en Instagram, el mandatario afirmó que Francia no está en combate ni planea involucrarse en el conflicto, aunque mantendrá acciones para proteger a sus ciudadanos y aliados.

Macron explicó que su gobierno ha enviado refuerzos militares a la región, incluido el portaaviones Charles de Gaulle, con el objetivo de apoyar tareas defensivas, como la protección del tráfico marítimo y la interceptación de drones o misiles.

También reiteró que su país impulsa iniciativas diplomáticas y una posible coalición internacional para garantizar la seguridad de las rutas marítimas y favorecer la desescalada.