La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este 6 de marzo su conferencia matutina desde Jalisco, acompañada por autoridades federales y estatales, entre ellas el gobernador Pablo Lemus, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante el arranque de la conferencia, Lemus dio la bienvenida a la mandataria y destacó la coordinación “extraordinaria” entre el gobierno estatal y federal en materia de seguridad desde el inicio de ambas administraciones en 2024.

El mandatario señaló que previamente sostuvieron una reunión de la mesa de seguridad donde se revisaron indicadores delictivos y avances en la estrategia conjunta para el estado.