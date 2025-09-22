El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el reconocimiento del Estado de Palestina en la apertura de la conferencia internacional celebrada en la ONU.

Macron destacó la herencia cultural e histórica del pueblo palestino y subrayó que el reconocimiento no significa un abandono del apoyo a Israel, aliado histórico de Francia.

Señaló que esta decisión representa también un rechazo a Hamás y a quienes promueven el antisemitismo.

El gesto tiene gran peso político, ya que Francia alberga la mayor comunidad judía de Europa, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y una de las principales economías del mundo.