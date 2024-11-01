El peso mexicano retrocedió 0.14 por ciento frente al dólar al inicio de la semana, con el tipo de cambio en 18.42 unidades, cuatro centavos más que el cierre del viernes.

La depreciación ocurre en la antesala de la decisión de política monetaria del Banco de México, prevista para este jueves, en un entorno marcado por el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Analistas anticipan que Banxico aplicará una nueva reducción de 25 puntos base a su tasa de referencia.