La tarde de este viernes el ex presidente del consejo de administración del Siapa y ex secretario de educación Francisco Ayón López abandonó el reclusorio preventivo de Puente Grande donde cumplía una prisión preventiva oficiosa.

La defensa del político priísta solicitó al juez que lleva la carpeta de investigación una revisión de medidas cautelares porque Ayón López tiene problemas de salud que pueden agravarse en el centro carcelario.

A pesar de la protesta de la fiscalía anti-corrupción el juez modificó la prisión preventiva por resguardo domiciliario, lo que implica que Francisco Ayón deberá permanecer en su casa y solo podrá acudir al médico para revisiones de las que antes deberá avisar al juzgado.

El ex presidente del consejo de administración del Siapa es perseguido por varios delitos relacionados con desfalcos al organismo intermunicipal. (Por José Luis Escamilla / Foto: Archivo)