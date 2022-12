Luego de la manifestación de estudiantes de la preparatoria Edusmart que reclaman la colocación de un semáforo en la avenida Adolf Horn, a la altura de avenida Concepción, sobre esta vialidad existe otro problema, pues estudiantes de la preparatoria de San José Del Valle en Tlajomulco también pasan las de Caín para llegar a su escuela.

Cruzar la avenida Concepción se ha convertido en una situación de riesgo, pues no existe semáforo y los vehículos no siempre se detienen en el tope tipo aeropuerto ubicado a la altura de Multiplaza Del Valle.

Directivos de este plantel acusan que, aunque ya han solicitado al ayuntamiento de Tlajomulco y la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad semáforo para esta zona, no han sido atendidos.

Cabe señalar que a los estudiantes de la prepa Edusmart tampoco los han atendido con el tema del semáforo que pidieron. (Por Héctor Escamilla Ramírez)