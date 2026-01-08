El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, sostuvo que no hubo fallas en la reacción ni en la operación policial durante la balacera registrada en la colonia Santa Eduwiges, donde un comando de aproximadamente 30 sujetos asesinó al comerciante del Mercado de Abastos, Alberto Prieto.

El edil informó que fuerzas federales solicitaron al municipio un informe sobre el actuar de los elementos municipales.

“Nosotros operamos perfectamente bien a la reacción de este, y se entregó un informe; y bueno, pues es un informe que nos lo piden las dependencias federales y se les entregó, y ellos harán su evaluación, y la Fiscalía pues también hará su trabajo”.

En torno al mismo caso, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, reconoció que, al tratarse de una zona limítrofe, la presencia policial es menor.

Además, justificó que la forma en que fue ejecutado el triple homicidio complicó la posibilidad de una reacción más rápida por parte de las corporaciones. (Por Edgar Flores Maciel)