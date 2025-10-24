El frente frío número 10 ingresará esta noche por el norte del país, acompañado de lluvias fuertes, descargas eléctricas, caída de granizo y vientos intensos que afectarán Chihuahua, Coahuila, y en el sur, Oaxaca y Chiapas.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que las lluvias más intensas, se concentrarán en el norte y noreste de Chihuahua y Coahuila, así como en el este, suroeste de Oaxaca y el sur de Chiapas.

También se esperan chubascos en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, mientras que en entidades como Sinaloa, Durango, Puebla y Morelos las precipitaciones serán aisladas.