Mal acostumbrados a abandonar la basura en el Punto Limpio sobre Avenida Patria, ahora que no lo tienen, los vecinos de la colonia El Sauz no saben cómo resolver el problema de su basura, pues, a decir de Pedro Melquiades, el camión recolector no tiene ni días ni horas establecidas para pasar.

“¿Y ahora cómo va a ser? ¿Ya les quitaron el punto limpio, les explicaron? -Sí, hay una explicación de que tenemos la obligación de bajar cuando oigamos el carreton, pero lo oímos y, en vez de venir para acá, se arranca para otro lado. Aquí nos quedamos con la basura, salimos varios. Yo considero que, si se va a hacer eso, que tengan más camiones y un horario para poder llegar.”

Según los vecinos de El Sauz, los propios trabajadores de recolección de basura de Guadalajara dijeron no tener horarios para los recorridos. (Por Gustavo Cárdenas)