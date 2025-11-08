El frente frío número 13 ingresará este fin de semana al país, impulsado por una masa de aire ártico que provocará un marcado descenso de temperaturas en el norte, centro y oriente de México.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que desde la madrugada del domingo, el sistema provocará rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de hasta tres metros en costas de Tamaulipas y Veracruz.

El organismo detalla que el desplazamiento del sistema frontal iniciará este sábado sobre la frontera norte y, hacia la madrugada del domingo, la masa de aire frío ingresará por el Golfo de México.