Sólo uno de cada 10 estudiantes de tercero de secundaria puede calcular áreas y perímetros de figuras geométricas, revelan los resultados de los Ejercicios Integradores del Aprendizaje del ciclo escolar 2024-2025, aplicados y evaluados por los propios docentes.

En el campo de Lenguajes, apenas 17 de cada 100 estudiantes, pudieron conformar la estructura de un texto de divulgación científica, mientras que sólo 23 mostraron desarrollo en la capacidad de comprensión del tema.

En lo que respecta a los alumnos de segundo de secundaria, en el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, que incluye matemáticas, solo el 30 por ciento pudo resolver problemas que impliquen el manejo de números naturales, fraccionarios y decimales.