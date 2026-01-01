El ingreso del Frente frío número 27 generará condiciones climáticas contrastantes en gran parte del país. Mientras algunas regiones mantendrán temperaturas elevadas, otras enfrentarán frío intenso y lluvias.
Estados como Michoacán y Guerrero registrarán ambiente cálido, al igual que zonas costeras de Jalisco, Colima, Sinaloa y Nayarit.
En el centro del país, Estado de México y la Ciudad de México tendrán temperaturas templadas de hasta 26 grados.
En contraste, se prevén lluvias en Baja California, Sonora, Oaxaca y Chihuahua, donde además podrían presentarse heladas y caída ligera de nieve.
Frente frío 27 provoca contrastes de calor, lluvias y heladas en el país
El ingreso del Frente frío número 27 generará condiciones climáticas contrastantes en gran parte del país. Mientras algunas regiones mantendrán temperaturas elevadas, otras enfrentarán frío intenso y lluvias.