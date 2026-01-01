Las principales obras de la Cuarta Transformación registraron en 2025 pérdidas superiores a 41 millones de pesos por juicios administrativos, laborales y agrarios promovidos por trabajadores y ciudadanos afectados durante su construcción.

El mayor impacto recayó en el Tren Maya: Fonatur Tren Maya acumuló 40 procesos —principalmente laborales— con una afectación estimada de 35.3 millones de pesos, además de otros en trámite sin monto definido.

La empresa Tren Maya, bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional, enfrenta litigios por contratos y ocupación de tierras en Yucatán y Quintana Roo.

La refinería Dos Bocas reportó un juicio laboral por 290 mil pesos, mientras que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sumó 13 demandas por casi 4 millones de pesos.

Aunque los casos se resolvieron en 2025, las sentencias aún no se publican.