El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado el frente frío número 27 generará lluvias en diversos estados del país, como Veracruz, Tabasco y Chiapas.

La masa de aire asociada provocará un descenso marcado de las temperaturas en gran parte del territorio nacional, además de un evento de Norte en estados del Golfo de México.

En Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua se prevé ambiente muy frío a gélido, con condiciones adversas por la combinación de una vaguada y las corrientes en chorro polar.