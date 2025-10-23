La Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas confirmó en su actualización más reciente que durante el año pasado fueron localizadas 53 fosas clandestinas en Jalisco, en las cuales se recuperaron 240 cuerpos, casi el doble de los reportados en 2024.

La mayor concentración de hallazgos se registró en el Área Metropolitana de Guadalajara, con un total de 47 puntos de inhumación clandestina, con Tlajomulco de Zúñiga como el municipio con más casos.

Entre los sitios más relevantes se encuentra la fosa de Las Agujas, en Zapopan, donde se localizaron 62 cuerpos.

Del total de cadáveres recuperados, únicamente 132 han sido identificados hasta el momento. (Por Marck Hernández)