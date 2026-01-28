La masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 30, modificará este miércoles sus características térmicas; sin embargo, persistirá el ambiente frío con posibles heladas y bancos de niebla en el oriente y centro de México.

Un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, propiciará lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará chubascos con descargas eléctricas en Guerrero, mientras que para el resto del país dominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia.