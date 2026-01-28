La temporada 2026 de avistamiento de ballena gris en Baja California Sur comenzó con la presencia de alrededor de 200 ejemplares distribuidos entre el norte y el sur de la entidad.
En la Laguna Ojo de Liebre se han identificado 121 cetáceos, entre ellos 13 ballenas acompañadas de crías y 95 ejemplares que se desplazan solos.
En la Laguna San Ignacio, otro de los sitios clave para esta actividad, se reportan seis ballenas: dos madres con cría y dos ballenas solas, lo que suma 127 ejemplares registrados en la región norte del estado.
Inicia temporada de avistamiento de ballena gris en Baja California Sur
La temporada 2026 de avistamiento de ballena gris en Baja California Sur comenzó con la presencia de alrededor de 200 ejemplares distribuidos entre el norte y el sur de la entidad.