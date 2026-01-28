La temporada 2026 de avistamiento de ballena gris en Baja California Sur comenzó con la presencia de alrededor de 200 ejemplares distribuidos entre el norte y el sur de la entidad.

En la Laguna Ojo de Liebre se han identificado 121 cetáceos, entre ellos 13 ballenas acompañadas de crías y 95 ejemplares que se desplazan solos.

En la Laguna San Ignacio, otro de los sitios clave para esta actividad, se reportan seis ballenas: dos madres con cría y dos ballenas solas, lo que suma 127 ejemplares registrados en la región norte del estado.