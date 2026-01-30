Una densa de masa de aire polar asociada al frente frío 32 continua su desplazamiento sobre el territorio mexicano, amenazando con un drástico descenso térmico desde la frontera norte hasta el sureste del país.

Mientras el termómetro se desploma por debajo de los menos 10 grados Celsius en las sierras de Chihuahua y Durango, el fenómeno meteorológico afecta al país, con pronósticos de caída de nieve o aguanieve en las cimas de volcanes como el Popocatépetl y el Pico de Orizaba.

A partir de este viernes y hasta el próximo domingo, el frente frío 32 se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional y originará lluvias fuertes en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.