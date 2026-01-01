Una mujer de aproximadamente 25 años, en aparente situación de calle, perdió la vida tras ser atropellada cuando intentaba cruzar el Anillo Periférico, a la altura de la colonia Santa Cecilia, en Guadalajara.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la víctima solía pernoctar en construcciones improvisadas de la zona, a escasos metros del punto donde ocurrió el accidente. Autoridades viales informaron que, tras el primer impacto, el conductor involucrado se dio a la fuga y otros vehículos pasaron sobre el cuerpo sin posibilidad de detenerse.

Para evitar nuevos incidentes, elementos de la Policía Vial de Jalisco cerraron de manera temporal dos carriles con dirección a Tonalá, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El cuerpo permaneció en el asfalto sin que se presentara algún familiar para su identificación, por lo que fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para los trámites legales y la necropsia de ley. (Por Edgar Flores Maciel)