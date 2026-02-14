El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 34 generará lluvias y rachas de viento fuertes en estados como Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León durante el fin de semana.

Mientras tanto, un sistema anticiclónico mantendrá ambiente cálido en el centro y sur del país, con posible afectación en la calidad del aire en el Valle de México.

Para inicios de la próxima semana, un nuevo frente frío podría provocar lluvias, vientos intensos y posible caída de nieve en la sierra norte de Baja California.