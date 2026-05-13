El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este miércoles persistirán lluvias y altas temperaturas en gran parte del país debido a la interacción del Frente Frío 50 con canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico.

En Jalisco se pronostican intervalos de chubascos y temperaturas de entre 35 y 40 grados, mientras que en Guadalajara existe probabilidad de lluvia por la tarde, acompañada de nubosidad variable y ambiente bochornoso.

Las precipitaciones más intensas se esperan en estados del centro y sur como Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde podrían presentarse tormentas eléctricas y caída de granizo.