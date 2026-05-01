El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China con vistas a una cumbre con su homólogo Xi Jinping, en la que se abordarán asuntos candentes como el comercio internacional, la guerra en Irán y el futuro de Taiwán.

Es la primera visita de un presidente norteamericano a China desde la que el propio Trump realizó en noviembre del 2017.