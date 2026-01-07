Elementos de la Comisaría de Guadalajara frustraron un secuestro virtual y reunieron a un joven con su familia en la Colonia Olímpica.

El caso se detectó tras un reporte donde familiares recibían llamadas con exigencias de 300 mil pesos por el rescate de su hijo.

Tras activar un operativo, los oficiales localizaron al joven en el cruce de Bulevar Marcelino García Barragán y Fray Luis de León, quien se reunió con sus padres.

La víctima explicó que fue engañada por teléfono y obligada a ocultarse.

El hecho fue turnado al Ministerio Público para su investigación.