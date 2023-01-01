Empresas de telecomunicaciones retiraron más de 51 mil metros de cableado en desuso en distintas colonias de Guadalajara, como parte de un operativo para mejorar la imagen urbana.

De acuerdo con cifras oficiales, el material retirado equivale a la distancia entre la Glorieta Minerva y el centro de Tequila, con un peso de casi tres mil kilogramos.

Las labores se realizaron en 37 jornadas, con participación de diversas compañías.