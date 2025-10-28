Elementos de la Policía de Jalisco frustraron un secuestro y rescataron a una mujer que permanecía privada de la libertad en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera, en San Pedro Tlaquepaque.

La víctima relató que, un día antes, tres hombres la obligaron a subir a un vehículo sedán en la colonia Las Huertas. Posteriormente, fue llevada a una casa abandonada, donde sus captores exigieron a sus padres 50 mil pesos para dejarla en libertad.

Tras la denuncia de los familiares, se activó un operativo conjunto entre la Comisaría de Inteligencia y la Unidad de Búsqueda, quienes lograron ubicar a la joven gracias al rastreo GPS de un dispositivo electrónico. Testigos informaron que los secuestradores la abandonaron al percatarse del despliegue policial y huyeron del lugar.

La mujer fue resguardada y recibió atención médica, confirmándose que se encontraba estable. La intervención policial permitió su liberación sin que se realizara el pago del rescate. (Por Edgar Flores Maciel)