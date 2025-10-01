El Gobierno de Jalisco, la Universidad de Guadalajara y la empresa Infineon anunciaron la apertura del nuevo laboratorio de ensamble, testeo y empaque de semiconductores en el CUCEI.
El laboratorio, que iniciará operaciones en enero de 2026, formará a estudiantes y profesores especializados, con la finalidad de impulsar esta industria en la entidad.
La iniciativa se integra al Parque y al Centro Nacional de Diseño de Semiconductores Kutsari, en Zapopan, y forma parte de la estrategia estatal para atraer inversión y talento en el sector.
Actualmente, Jalisco diseña el 70 por ciento de los semiconductores nacionales.
Jalisco abrirá laboratorio de semiconductores en el CUCEI
El Gobierno de Jalisco, la Universidad de Guadalajara y la empresa Infineon anunciaron la apertura del nuevo laboratorio de ensamble, testeo y empaque de semiconductores en el CUCEI.