Hasta el momento no se han presentado casos de sarampión en Jalisco y el contagio señalado en Puerto Vallarta resultó falso, señala el director de Evidencia e Inteligencia en Salud, César Augusto Domínguez.

“Comentarte que este caso que trascendió en Medios la semana pasada en Puerto Vallarta es un caso de enfermedad febril asintomática, esto es un paciente que tenía un cuadro o padecía un cuadro de síntomas característicos del sarampión sin que esto resulte confirmado. No, no tenemos casos de sarampión aquí en Jalisco”.

Agrega que se han presentado 61 casos de enfermedad febril asintomática que tiene síntomas parecidos al sarampión, pero no lo son y no son enfermedad grave. (Por Claudia Manuela Pérez)