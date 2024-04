Senadores de oposición presentaron este miércoles ante la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados, solicitud de juicio político en contra del ministro en retiro Arturo Zaldívar, por considerar que cometió diversos delitos cuando estuvo al frente de la Suprema Corte. El documento fue entregado por el secretario técnico del PAN en la Cámara Alta, Eduardo Gutiérrez.

“Se presentó una solicitud de juicio político en contra del ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y esperamos que puedan procesarlo lo más pronto posible aquí en la Cámara. La inhabilitación del ex ministro esa sería la consecuencia final, pues de mi parte no me gustaría prejuzgar la actitud del ex ministro yo vengo solo en calidad de representante legal de los senadores a presentar el recurso”.

En el documento se expresan diversos motivos para solicitar el juicio político, destacando la presión que ejerció contra jueces para sesgar fallos a favor de determinados intereses, y de vulnerar la autonomía del Poder Judicial. (Por Arturo García Caudillo)