Esta vez el regreso a la escuela y el contacto con los compañeros fue muy distinto, no hubo saludo de beso, tampoco empujones, ni se compartió el lonche.

Para Susana, alumna del Sexto A de la Escuela Urbana 219, el primer día de clases fue muy diferente.

“Pues tuvimos que usar el cubrebocas todo el día, gel antibacterial, limpiar nuestra mesa todo el tiempo y lavarnos las manos frecuentemente -¿Y tu traías todo eso, traías el gel?- No, a mi me daban un poco de gel, pero tenía líquido antibacterial con el que limpiaba mi mesa y mis manos”.

En recorrido de Notisistema esta mañana por varios planteles educativos se pudo observar que fueron más los niños que acudieron a las secundarias que los que fueron a las primarias. (Por José Luis Jiménez Castro)