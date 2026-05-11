Arremete la Primera Mandataria de la Nación, Claudia Sheinbaum, en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al calificar su presencia en México, como una visita fallida.

“Pues la verdad sí estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero fíjense, lo que más llama la atención, porque fue noticia allá en España, incluso la mencionó el presidente de España, ayer en un evento. Fue noticia allá de lo mal que le fue, vamos a decirlo así, en la visita que tuvo a México, el absurdo de esta presidenta de la Comunidad de Madrid que vino a México a tratar de reconocer a Hernán Cortés. Entonces esta fallida visita de Isabel Ayuso a México pues se reconoció en España, y además muchos que no están de acuerdo con esta visión lo manifestaron en su momento, incluido el presidente de España”.

Además, reitera que a pesar de no estar de acuerdo con ella, nunca la censuró ni boicoteó su presencia en México. (Por Arturo García Caudillo)