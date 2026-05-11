Autoridades de Jalisco detuvieron a un hombre señalado por presuntos tocamientos indebidos contra una menor al interior de una tienda en Guadalajara.

El caso se difundió inicialmente mediante un video en redes sociales, donde se observaba la conducta del sujeto, lo que generó una denuncia ciudadana para identificarlo.

La Policía de Guadalajara informó que el hecho fue detectado a través de chats vecinales, lo que permitió iniciar labores de investigación y localizar tanto a la víctima como a su familia para brindarles acompañamiento legal y psicológico.

La menor recibió atención especializada por parte de unidades de apoyo a víctimas y atención a la violencia de género.

Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha revelado detalles sobre la captura ni la identidad del detenido. (Por Edgar Flores Maciel)