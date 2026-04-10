La Selección Mexicana tendría otra baja definitiva para el Mundial 2026. Se trata del lateral Julián Araujo, quien sufrió otra lesión y por ese motivo ya no jugará ningún partido en lo que resta de la temporada en Escocia; esto lo anunció en conferencia de prensa, el técnico del Celtic Martin O’Neill, al mencionar que “Julián se volvió a lesionar mientras estaba bajo supervisión en Bournemouth, así que fue un verdadero golpe. Me acabo de enterar hoy… No creo que lo veamos en lo que queda de temporada”, señaló el estratega.

Araujo padece una distensión en el cuádriceps derecho. (Por Martín Navarro Vásquez)