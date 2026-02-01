El peso mexicano mantuvo su racha positiva y cerró en 17.31 unidades por dólar, con una apreciación de 0.25 por ciento, informa el Banco de México.

En términos semanales, la moneda acumula una ganancia de 3.26 por ciento, impulsada por el debilitamiento del billete verde en los mercados internacionales.

Analistas señalan que persisten presiones a la baja en el tipo de cambio, aunque advierten que será difícil consolidar niveles por debajo de 17.30 pesos sin avances claros en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.