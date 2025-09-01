Todo está listo en el Senado de la República para que esta noche se lleve a cabo la sesión solemne en la que 881 personas juzgadoras electas en los primeros comicios judiciales del pasado 1 de junio rendirán protesta.

Las calles aledañas al recinto legislativo se encuentran cerradas al tránsito peatonal y vehicular en un operativo de las fuerzas de seguridad federales y capitalinas.

De acuerdo con la orden del día acordada en la Junta de Coordinación Política, al filo de las 20:00 horas, la Mesa Directiva encabezada por la senadora Laura Itzel Castillo procederá a la toma de protesta, iniciando con nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.