En el marco de la edición número 32 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, este domingo se llevó a cabo la tradicional Gala Pública en el Paseo Fray Antonio Alcalde, donde miles de personas disfrutaron de una tarde llena de música, tradición y orgullo mexicano.

La velada dio inicio con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, en ensamble con los mariachis participantes, que fueron el Mariachi Sol de América, El Mariachi Nuevo Tecalitlán, Mariachi Los Camperos, y el Mariachi CHG de Gamaliel Contreras Huerta, respectivamente, que tocaron temas como “Altos de Jalisco”, “Hermoso cariño” y “El rey” que encendieron al público.

En la segunda fase de la gala, los mariachis se presentaron sin la orquesta, para deleitar a los asistentes con diversos popurrís con sones de Jalisco, y canciones de Vicente Fernández y éxitos de Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, para cerrar la velada con los aplausos y bailes de los tapatíos luego de más de 3 horas de fiesta.

El Encuentro continúa con actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad, y se prepara para su gran clausura el próximo 7 de septiembre. (Por Pilar Gutiérrez)